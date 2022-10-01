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Дедлайн 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Дедлайн
Киноафиша Сериалы Дедлайн Сезоны Сезон 1

Дедлайн 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Дедлайн»

В 1 сезоне сериала «Дедлайн» в центре событий оказываются простые люди, которым удалось добиться успеха в жизни, несмотря на свой возраст. Людей после 60 лет почему-то принято списывать со счетов, словно они уже отжили свое и сделали все возможное. Герои проекта отличаются друг от друга: кто-то по-прежнему работает, кто-то делает себе пластические операции, а кто-то проводит время с внуками на пенсии. Это бывшие стюардессы, строители, кулинары, уборщицы, педагоги – все в один голос утверждают: после 60 лет жизнь продолжается. Они по-прежнему амбициозны и мечтательны, и седые волосы не являются помехой их мечтам.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дедлайн» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 октября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 октября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 октября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
15 октября 2022
График выхода всех сериалов
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