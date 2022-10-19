Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Нотр-Дам в огне 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нотр-Дам в огне
Киноафиша Сериалы Нотр-Дам в огне Сезоны Сезон 1

Notre-Dame, la part du feu 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нотр-Дам в огне»

В 1 сезоне сериала «Нотр-Дам в огне» действие происходит в столице Франции. Это история о пожаре в легендарном Соборе Парижской Богоматери, который случился осенней ночью в 2019 году. В это трагическое происшествие так или иначе оказываются вовлечены руководитель пожарной службы, который накануне катастрофы планировал уйти в отставку, молодой сотрудник пожарной, ведущая телевизионной новостной программы и женщина, которая случайно оказалась под обломками здания. Героям предстоит справиться с последствиями случившегося, а также решить множество личных проблем.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Нотр-Дам в огне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 октября 2022
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше