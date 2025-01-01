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Витебское дело 1989, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Витебское дело
Киноафиша Сериалы Витебское дело Сезоны Сезон 1

Витебское дело 18+
Название Сезон 1
Количество серий 3
Продолжительность сезона 4 часа 57 минут
О чем 1-й сезон сериала «Витебское дело»

В 1 сезоне сериала «Витебское дело» представлена история о серийном убийце, который орудовал с начала 70-х по 80-е годы в СССР. Согласно судебному заключению, он изнасиловал и задушил 36 женщин, а также совершил одно покушение на убийство. Михасевича окрестили Витебским душителем. Сам маньяк сообщил, что совершил 43 убийства. Его приговорили к высшей мере наказания – смертной казни и расстреляли в конце 80-х годов. До этого за его преступления в тюрьму отправились 14 невиновных человек, среди которых одного расстреляли, а другой лишился зрения за решеткой. Бездействие правоохранительных органов является пугающей деталью этого дела.

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Список серий 1-го сезона сериала «Витебское дело» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Преступление
Сезон 1 Серия 1
TBA
Наказание
Сезон 1 Серия 2
TBA
Белорусский Мегрэ
Сезон 1 Серия 3
TBA
График выхода всех сериалов
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