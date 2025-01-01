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Райские птицы 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Райские птицы
Киноафиша Сериалы Райские птицы Сезоны Сезон 1

Birds of Paradise 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Райские птицы»

В 1 сезоне сериала «Райские птицы» исследователи изучают необычных птиц, большая часть которых обитает на Новой Гвинее, а остальные — на маленьких островах, которые принадлежат как Папуа — Новой Гвинее, так и Индонезии. Как часто бывает, самых интересных представителей дикой природы можно встретить там, куда не дошла цивилизация. Эти создания настолько эффектны и красивы, что их прозвали райскими птицами. Эти существа не просто разноцветные, их перья блистают самыми яркими цветами и оттенками. Каждый из 50 видов райских птиц отличается от остальных не только размерами, но и окраской.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Райские птицы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Большая райская птица
Сезон 1 Серия 1
TBA
Сад для тебя
Сезон 1 Серия 2
TBA
Птицы и люди
Сезон 1 Серия 3
TBA
График выхода всех сериалов
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