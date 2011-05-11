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Злые парни 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Злые парни
Киноафиша Сериалы Злые парни Сезоны Сезон 1

Angry Boys 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 мая 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Злые парни»

В 1 сезоне сериала «Злые парни» в центре событий оказываются братья-близнецы Дэниел и Натан. Они раздражают свою мать и постоянно конфликтуют друг с другом. Когда мать близнецов приглашает глухого мальчика, чтобы тот подружился с Натаном, Дэниел не может скрыть свою ревность. Он хочет устроить прощальную вечеринку, пока матери нет в городе. Блейк Окфилд рассказывает о своей карьере серфингиста, после чего решает открыть серф-лагерь для людей, страдающих избыточным весом. Когда Дэниел заходит слишком далеко в своих гомофобных высказываниях, мать заставляет его подружиться с одноклассником-геем.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Злые парни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 мая 2011
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 мая 2011
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 мая 2011
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 июня 2011
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 июня 2011
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 июня 2011
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 июня 2011
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 июня 2011
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
6 июля 2011
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
13 июля 2011
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
20 июля 2011
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
27 июля 2011
График выхода всех сериалов
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