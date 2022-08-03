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Бесконечная ночь 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бесконечная ночь
Киноафиша Сериалы Бесконечная ночь Сезоны Сезон 1

Endless Night 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бесконечная ночь»

В 1 сезоне сериала «Бесконечная ночь» в центре событий оказывается тихая и незаметная девушка по имени Ева. Ей 17 лет. Однажды она встречает группу подростков, которые ведут себя весьма странно. Ребята не интересуются учебой, не проводят время со своими ровесниками. Зато они принимают специальные медикаменты, благодаря которым получают возможность перемещаться между вымышленными мирами. Такие путешествия становятся все более опасными, а фантастические сны превращаются в настоящие ужастики. По всей видимости, только у Евы есть ключ от чудовищного лабиринта, в который ее друзья сами себя загнали.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Бесконечная ночь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Épisode 1
Сезон 1 Серия 1
3 августа 2022
Серия 2 Épisode 2
Сезон 1 Серия 2
3 августа 2022
Серия 3 Épisode 3
Сезон 1 Серия 3
3 августа 2022
Серия 4 Épisode 4
Сезон 1 Серия 4
3 августа 2022
Серия 5 Épisode 5
Сезон 1 Серия 5
3 августа 2022
Серия 6 Épisode 6
Сезон 1 Серия 6
3 августа 2022
График выхода всех сериалов
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