Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Небесные врата: Культ культов 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Небесные врата: Культ культов
Киноафиша Сериалы Небесные врата: Культ культов Сезоны Сезон 1

Heaven's Gate: The Cult of Cults 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Небесные врата: Культ культов»

В 1 сезоне сериала «Небесные врата: Культ культов» в центре событий оказываются участники религиозного движения «Небесные врата». Сообщество с таким возвышенным названием учредили Маршалл Эпплуайт и Бонни Неттлз в 1974 году. В 1997 году несколько десятков членов секты в один и тот же момент покончили с собой. Это события произвело широкий общественный резонанс. В документальном проекте история сообщества представлена глазами бывших последователей культа и их родных. В сериале можно будет увидеть уникальные кадры из жизни религиозного движения, которые ранее нигде не были обнародованы.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Небесные врата: Культ культов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пробуждение The Awakening
Сезон 1 Серия 1
3 декабря 2020
Куколка The Chrysalis
Сезон 1 Серия 2
3 декабря 2020
Второй урожай The Second Harvest
Сезон 1 Серия 3
3 декабря 2020
Выход The Exit
Сезон 1 Серия 4
3 декабря 2020
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше