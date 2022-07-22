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Бостонский Джордж 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бостонский Джордж
Киноафиша Сериалы Бостонский Джордж Сезоны Сезон 1

Boston George: Famous Without the Fortune 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бостонский Джордж»

В 1 сезоне сериала «Бостонский Джордж» знаменитый наркоделец и контрабандист Джордж Джейкоб Янг стал одной из ключевых фигур в торговле кокаином в Соединенных Штатах Америки в 70-х и 80-х годах двадцатого столетия. Он возглавлял колумбийский Медельинский наркокартель, который поставлял в Америку нелегальным способом почти 90 процентов запрещенных веществ. Янг стал употреблять легкие наркотики еще в студенческие годы, при этом сбывая часть того, что приобрел, чтобы не оставаться на мели. Это и стало началом его карьеры. Вскоре он расширил свой бизнес до перевозки запрещенных веществ в Мексику.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Бостонский Джордж График выхода всех сериалов
Сезон 1
Какое-то счастье Some Kind of Happiness
Сезон 1 Серия 1
22 июля 2022
Много тунца High on Tuna
Сезон 1 Серия 2
22 июля 2022
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Сезон 1 Серия 3
29 июля 2022
Операция "Удар" Operation Blow
Сезон 1 Серия 4
5 августа 2022
Ретроспектива Retrospect
Сезон 1 Серия 5
12 августа 2022
График выхода всех сериалов
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