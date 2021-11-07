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Акула со Стивом Бакшоллом 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Акула со Стивом Бакшоллом
Киноафиша Сериалы Акула со Стивом Бакшоллом Сезоны Сезон 1

Shark with Steve Backshall 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Акула со Стивом Бакшоллом»

В 1 сезоне сериала «Акула со Стивом Бакшоллом» в центре событий оказывается Стив Бакшолл, успешный британский исследователь, писатель и кинематографист. Он известен своим сотрудничеством с National Geographic Channel и Discovery Channel. Стив всегда пребывает в поисках оригинальных тем для своей исследовательской деятельности. Ему интересно изучать загадки природы. На этот раз Стив Бакшолл решил погрузиться в изучение хладнокровных морских хищников. Ему удалось раскрыть природу акул с неожиданной стороны. Зрители удивятся, выяснив, что многие известные им факты об акулах не соответствуют истине.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Акула со Стивом Бакшоллом График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 ноября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 ноября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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