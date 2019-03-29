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Темная сторона света 2018 - 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Темная сторона света
Киноафиша Сериалы Темная сторона света Сезоны Сезон 1

Темная сторона света 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Темная сторона света»

В 1 сезоне сериала «Темная сторона света» женщина-полицейский Любовь Сторожева должна решить непростую задачу. Убита женщина, и улики указывают на причастность мужчины, который отлично знаком сотрудникам правоохранительных органов. Но проблема заключается в том, что он уже находится в колонии строгого режима. Возникает предположение, что новый преступник пытается сбить полицию со следа, желая направить их по ложному пути. Пока Любовь выясняет секреты погибшей, рушится ее личная жизнь. Погружаясь в детей и работу, она не видит, что ее супруг начинает встречаться с другой женщиной.

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Список серий 1-го сезона сериала «Темная сторона света» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 марта 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 марта 2019
График выхода всех сериалов
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