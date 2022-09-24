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Темная сторона света 3 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Темная сторона света 3
Киноафиша Сериалы Темная сторона света 3 Сезоны Сезон 1

Темная сторона света 3 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Темная сторона света 3»

В 1 сезоне сериала «Темная сторона света 3» в центре событий вновь оказывается капитан юстиции Любовь Сторожева, которая на этот раз погружается в сложные отношения участников закрытого сообщества. Им руководит целитель и «духовный наставник», известный как Аргун. На него было совершено покушение. Аргуна пытались отравить, и Люба предполагает, что сделал это кто-то из своих. Она соглашается на предложение Аргуна и отправляется вместе с участниками секты на выездной семинар... А во время командировки, расследуя гибель корреспондентки, Люба встретится с человеком, к которому, против воли, проникнется симпатией.

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Список серий 1-го сезона сериала «Темная сторона света 3» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 сентября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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