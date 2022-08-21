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Дом, который построили Драконы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Дом, который построили Драконы
Киноафиша Сериалы Дом, который построили Драконы Сезоны Сезон 1

The House That Dragons Built 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дом, который построили Драконы»

В 1 сезоне сериала «Дом, который построили Драконы» представлена документальная история о создании легендарного многосерийного проекта. Зрители получат возможность узнать, как снимали королевский турнир, а также создавали образ Кормильца Крабов. Авторы проекта делятся историями, которые происходили во время съемочного процесса. Фанаты киновселенной посмотрят, как придумывались удивительные наряды и декорации, а также насколько тщательно режиссеры занимались постановкой каждого конкретного эпизода. каждая сцена. Режиссером проекта стал Мигель Сапочник, который принимал участие в создании оригинального сериала.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дом, который построили Драконы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Наследники Дракона The Heirs of the Dragon
Сезон 1 Серия 1
21 августа 2022
Порочный принц The Rogue Prince
Сезон 1 Серия 2
28 августа 2022
Второй своего имени Second of His Name
Сезон 1 Серия 3
4 сентября 2022
Король Узкого моря King of the Narrow Sea
Сезон 1 Серия 4
11 сентября 2022
Мы путь осветим We Light the Way
Сезон 1 Серия 5
18 сентября 2022
Принцесса и королева The Princess and the Queen
Сезон 1 Серия 6
25 сентября 2022
Дрифтмарк Driftmark
Сезон 1 Серия 7
2 октября 2022
Лорд приливов The Lord of the Tides
Сезон 1 Серия 8
9 октября 2022
Зелёный совет The Green Council
Сезон 1 Серия 9
16 октября 2022
Чёрная королева The Black Queen
Сезон 1 Серия 10
23 октября 2022
График выхода всех сериалов
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