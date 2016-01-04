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Грубое правосудие 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Грубое правосудие
Киноафиша Сериалы Грубое правосудие Сезоны Сезон 1

Coppers 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Грубое правосудие»

В 1 сезоне сериала «Грубое правосудие» в центре событий – храбрая и принципиальная Лиз Мерхаут. Она возглавляет отдел убийств в полицейском участке Антверпена. Вместе со своей командой Лиз обеспечивает порядок в городе. Порой женщина использует весьма грубые методы, чтобы добиться справедливости. Однако Лиз убеждена, что для достижения результата все средства хороши. Пока властная и требовательная Мерхаут стоит у руля, нет никаких сомнений, что преступник будет найден и обезврежен. Команда детективов Антверпена принимается за расследование убийств, которые нарушают спокойствие городка.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Грубое правосудие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 января 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 января 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 января 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 января 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 февраля 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 февраля 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 февраля 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 февраля 2016
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 февраля 2016
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 марта 2016
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 марта 2016
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
21 марта 2016
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
28 марта 2016
График выхода всех сериалов
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