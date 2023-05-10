Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Северный берег 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Северный берег
Киноафиша Сериалы Северный берег Сезоны Сезон 1

North Shore
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Северный берег»

В 1 сезоне сериала «Северный берег» события разворачиваются в Сиднее и неподалеку от него. В центре истории оказывается Макс Уайли, сотрудник полицейского отделения из Великобритании. Вместе со своими коллегами он отправляется в командировку в Австралию для наблюдения за ходом расследования одного подозрительного дела. Речь идет о смерти молодой женщины, дочери члена британского кабинета министров. Когда Макс отправляется в Сидней, его жизнь оказывается на перепутье. Начальник не уверен, что Макс умеет работать в команде, и сомневается, есть ли у него будущее в правоохранительных органах.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Северный берег График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 мая 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 мая 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 мая 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 июня 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 июня 2023
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше