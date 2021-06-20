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Невозможные животные 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Невозможные животные
Киноафиша Сериалы Невозможные животные Сезоны Сезон 1

Impossible Animals 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невозможные животные»

В 1 сезоне сериала «Невозможные животные» зрители познакомятся с самыми странными и немыслимыми существами, которые обитают на планете Земля бок о бок с людьми. Эволюция – дама с отличным чувством юмора, а естественный отбор – мощный стимулятор для ее воображения. Каждая природная среда наполнена множеством неповторимых условий и факторов, которые влияют на развитие всех биологических видов. Под их воздействием животные отращивают неожиданные органы в неожиданных местах, решают неразрешимые, на первый взгляд, проблемы и приспосабливаются к условиям, в которых, казалось бы, нельзя выжить.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Невозможные животные» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пустыни Deserts
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2021
Тропические леса Rainforests
Сезон 1 Серия 2
27 июня 2021
Побережья Coasts
Сезон 1 Серия 3
4 июля 2021
График выхода всех сериалов
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