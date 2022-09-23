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Девочки с задней парты 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девочки с задней парты
Киноафиша Сериалы Девочки с задней парты Сезоны Сезон 1

Las de la última fila 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девочки с задней парты»

В 1 сезоне сериала «Девочки с задней парты» в испанском городке живут пять неразлучных подруг. Они знакомы с первого класса школы, но теперь им уже по 30 лет. Разумеется, у каждой героини есть своя семья, работа и личная жизнь, но раз в год они неизменно бросают все дела и вновь собираются все вместе, чтобы отправиться в традиционный совместный отпуск на машине. Но на этот раз предвкушение отдыха омрачает трагичная новость: у одной из подруг обнаруживают онкологическое заболевание. Однако девчонки не бросают ее. Они за компанию сбривают волосы и едут в самое потрясающее путешествие в их жизни.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Девочки с задней парты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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