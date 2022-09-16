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Больше чем слова 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Больше чем слова
Киноафиша Сериалы Больше чем слова Сезоны Сезон 1

More Than Words
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Больше чем слова»

В 1 сезоне сериала «Больше чем слова» молодые парни Миеко и Макио неразлучны с первого класса. Когда-то они сидели за одной партой, вместе повзрослели и теперь пришли на заработки в одну и ту же контору. Их будни проходят скучно и однообразно, пока в отделе не появляется новый сотрудник – очаровательный студент университета по имени Эйдзи. Он сразу становится третьим в их неразлучной компании, и постепенно Миеко понимает, что его друзья влюблены друг в друга, причем отнюдь не братской любовью. Против этих отношений выступают родственники, знакомые и коллеги. Однако Миеко, рискуя всем, решает поддержать друзей.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Больше чем слова График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 сентября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 сентября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 сентября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
16 сентября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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