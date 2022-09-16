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Просто друзья 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Просто друзья
Киноафиша Сериалы Просто друзья Сезоны Сезон 1

Sadece Arkadaşız 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Просто друзья»

В 1 сезоне сериала «Просто друзья» события разворачиваются в небольшом турецком городке на берегу ласкового моря. Пожилая женщина, глава большого семейства владеет чудесным домиком на побережье. Однажды она решает составить завещание, чтобы оставить все свое состояние одному из своих племянников. Умут ближе ей по крови, но Эдже – очаровательная и заботливая девушка, которая также очень любит тетю. Не сумев выбрать между ними, женщина ставит условие: наследство получит тот, кто первым вступит в брак. Эдже и Умут, которые и без того с детства соперничали между собой, вступают в настоящую гонку за любовь.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Просто друзья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 сентября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
7 октября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 октября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 октября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 октября 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
4 ноября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
11 ноября 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
18 ноября 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
25 ноября 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
2 декабря 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
9 декабря 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
16 декабря 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
23 декабря 2022
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
30 декабря 2022
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
6 января 2023
График выхода всех сериалов
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