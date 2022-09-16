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Санто 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Санто
Киноафиша Сериалы Санто Сезоны Сезон 1

Santo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Санто»

В 1 сезоне сериала «Санто» в мире растет и укрепляется новая особо опасная преступная сеть. Агенты этой мафии появляются по обе стороны Атлантики, они действуют и в Америке, и в странах Европы, беспрепятственно распространяя наркотики. Уже несколько лет полицейские нескольких стран не могут выйти на главу этой организации. Спецслужбам ясно лишь одно: за работой всей сети скрывается один-единственный, чрезвычайно богатый, властный и уважаемый человек. Предположительно, он скрывается в Испании, однако его имя по-прежнему никому не известно. В игру вступают копы-напарники из разных государств.

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Список серий сериала Санто График выхода всех сериалов
Сезон 1
Невидимый Invisible
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2022
Веки Párpados
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2022
Отец O Pai
Сезон 1 Серия 3
16 сентября 2022
Дети Os filhos
Сезон 1 Серия 4
16 сентября 2022
Вина Culpa
Сезон 1 Серия 5
16 сентября 2022
Логово La guarida
Сезон 1 Серия 6
16 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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