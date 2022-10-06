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Аляска 2022 - 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Аляска
Киноафиша Сериалы Аляска Сезоны Сезон 1

Alaska Daily
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аляска»

В 1 сезоне сериала «Аляска» в городке Анкоридж на Аляске начинают загадочно пропадать молодые женщины. Полиция подозревает, что за этим стоит серийный маньяк, но выйти на его след или хотя бы доказать его существование копам не удается. В это самое время в город переезжает опытная журналистка Эйлин Фицджеральд, которая много лет проработала в лучших нью-йоркских изданиях. Однако случайная профессиональная оплошность разрушила ее карьеру и заставила ее покинуть мегаполис. В Анкоридже Эйлин находит работу в газете «Аляска Дейли». Дело о пропавших сразу привлекает ее внимание, и героиня берется за расследование.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Аляска График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2022
Место, куда мы пришли вместе A Place We Came Together
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2022
В этом нет ничего личного It's Not Personal
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2022
Выходные The Weekend
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2022
Я понятия не имею, о чем ты говоришь, Эйлин I Have No Idea What You're Talking About, Eileen
Сезон 1 Серия 5
3 ноября 2022
Вы не можете устанавливать цену на жизнь You Can't Put a Price on a Life
Сезон 1 Серия 6
17 ноября 2022
Враг народа Enemy of the People
Сезон 1 Серия 7
2 марта 2023
Скажи репортеру, чтобы он чего-то не делал, и вдруг это вечеринка Tell a Reporter Not to Do Something and Suddenly It's a Party
Сезон 1 Серия 8
9 марта 2023
Поспешите с суждением Rush to Judgment
Сезон 1 Серия 9
16 марта 2023
Правда - медленная пуля Truth is a Slow Bullet
Сезон 1 Серия 10
23 марта 2023
Новости — это то, что люди не хотят, чтобы вы знали News Is What People Don't Want You to Know
Сезон 1 Серия 11
30 марта 2023
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