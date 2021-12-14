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Убийства в Старвед Рок 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Убийства в Старвед Рок
Киноафиша Сериалы Убийства в Старвед Рок Сезоны Сезон 1

The Murders at Starved Rock 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийства в Старвед Рок»

В 1 сезоне сериала «Убийства в Старвед Рок» события разворачиваются в штате Иллинойс в 1960 году. В парке Старвед Рок обнаруживаются связанные тела трех убитых женщин. Шнур, которым они были задушены, приводит полицию к некоему Честеру Вегеру. Дело в том, что такой же шнур используется на его работе. Уверенность детективов подкрепляет то, что мужчина прежде уже имел проблемы с законом. Несмотря на недостаточное количество улик, его объявляют убийцей и приговаривают к казни. Вскоре наказание сменяют на пожизненный срок. Однако 60 лет спустя Честер выходит на свободу, доказав недоказуемое.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Убийства в Старвед Рок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Бугимен The Boogyman
Сезон 1 Серия 1
14 декабря 2021
Психологическая война Psychological Warfare
Сезон 1 Серия 2
14 декабря 2021
Воспоминания Memories
Сезон 1 Серия 3
14 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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