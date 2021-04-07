Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Уничтожьте всех дикарей 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уничтожьте всех дикарей
Киноафиша Сериалы Уничтожьте всех дикарей Сезоны Сезон 1

Exterminate All the Brutes 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уничтожьте всех дикарей»

В 1 сезоне сериала «Уничтожьте всех дикарей» эксперты разбираются в последствиях европейского колониализма для современного мира и исторического процесса в разных странах. Слово «геноцид» всегда ассоциируется в первую очередь с гитлеровской Германией и попыткой истребления евреев. На самом же деле это слово гораздо старше, многограннее и сложнее, чем мы привыкли считать. «Геноцид» – это именно то, что сотворили вторженцы из Британии, Испании и Франции со многими коренными народами африканского и американского материков. Архивные кадры и исторические документы соседствуют в сериале с анимированной реконструкцией событий.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Уничтожьте всех дикарей График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 Part 1
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2021
Часть 2 Part 2
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2021
Часть 3 Part 3
Сезон 1 Серия 3
8 апреля 2021
Часть 4 Part 4
Сезон 1 Серия 4
8 апреля 2021
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше