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Холодная лавка всякой всячины 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Холодная лавка всякой всячины
Киноафиша Сериалы Холодная лавка всякой всячины Сезоны Сезон 1

The Bleak Old Shop of Stuff 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 февраля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Холодная лавка всякой всячины»

В 1 сезоне сериала «Холодная лавка всякой всячины» у дверей церковного приюта в викторианском Лондоне оставляют маленького мальчика. Из-за своего тайного прошлого он получает имя Джедрингтон Секретпаст. Годы идут, и герой вырастает добрым человеком и честным предпринимателем. Он женится, обзаводится детьми и открывает магазинчик странностей и необычных предметов. Но его темная биография однажды все же напоминает о себе в самый неподходящий момент. Коварный юрист по имени Малифакс Сквилкинворм узнает, что родной прадедушка Джедрингтона задолжал огромную сумму, а значит, долг перешел по наследству и герою.

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Холодная лавка всякой всячины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 февраля 2012
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 февраля 2012
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 марта 2012
График выхода всех сериалов
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