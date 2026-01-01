Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Я ненавижу Сьюзи
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Награды и номинации «Я ненавижу Сьюзи»
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Вся информация о сериале
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Drama Series
Номинант
Drama Series
Номинант
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