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Поколение аферистов 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Поколение аферистов
Киноафиша Сериалы Поколение аферистов Сезоны Сезон 1

Generation Hustle 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поколение аферистов»

В 1 сезоне сериала «Поколение аферистов» в центре сюжета оказываются несколько профессиональных обманщиков, «экстрасенсов», вымогателей, хитрецов и казанова. Все эти молодые люди находятся вне закона, но их объединяет и кое-что еще: они не используют грубую силу, а действуют настолько тонко, что порой гениально. Их основное оружие – мозг, и каждый из них легко нашел бы себя в науке, искусстве или политике. Однако жажда легких денег влечет их в опасный мир обмана и афер. Джереми Уилсон виртуозно притворяется другими людьми, чтобы втереться в доверие к богачам, а Иэн Бик спекулирует на нелегальных концертах известных групп.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Поколение аферистов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Голливудская королева мошенников Hollywood Con Queen
Сезон 1 Серия 1
22 апреля 2021
Вечеринка окончена The Party's Over
Сезон 1 Серия 2
22 апреля 2021
23 жизни Джереми Уилсона The 23 Lives of Jeremy Wilson
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2021
Анна Делви захватывает Манхэттен Anna Delvey Takes Manhattan
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2021
Культ WeWork Cult of WeWork
Сезон 1 Серия 5
22 апреля 2021
Бакеланд Baekeland
Сезон 1 Серия 6
22 апреля 2021
Мальчик из братства Понци Frat Boy Ponzi
Сезон 1 Серия 7
22 апреля 2021
Принц мошенничества Prince of Fraud
Сезон 1 Серия 8
22 апреля 2021
Выход из Алабамы The Alabama Exit
Сезон 1 Серия 9
22 апреля 2021
Мошенничество с битом A Scam with a Beat
Сезон 1 Серия 10
22 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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