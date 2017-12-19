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Истории пятнадцатилетних 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Истории пятнадцатилетних
Киноафиша Сериалы Истории пятнадцатилетних Сезоны Сезон 1

15: A Quinceañera Story 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Истории пятнадцатилетних»

В 1 сезоне сериала «Истории пятнадцатилетних» транс-девушка Зои, хранительница трех культур сразу Рози, спортсменка-боксер Эшли и подруги-нелегалки Джеки и Нина приближаются к своему пятнадцатилетию. Все эти девушки – наследницы древних латиноамериканских традиций, а значит, их ждет не простой день рождения, а Кинсеаньера – традиционный мексиканский ритуал перехода подростка во взрослую жизнь. Однако героини – необычные девочки, и перед каждой из них стоит множество социальных и моральных проблем. Имеют ли они право отпраздновать Кинсеаньеру или общество откажет им в этом?

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Список серий 1-го сезона сериала «Истории пятнадцатилетних» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Зои Zoey
Сезон 1 Серия 1
19 декабря 2017
Рози Rosi
Сезон 1 Серия 2
20 декабря 2017
Эшли Ashley
Сезон 1 Серия 3
21 декабря 2017
Джеки и Нина Jackie & Nina
Сезон 1 Серия 4
22 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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