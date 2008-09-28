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Ваша Бриташа в Америке 2008, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ваша Бриташа в Америке
Киноафиша Сериалы Ваша Бриташа в Америке Сезоны Сезон 1

Little Britain USA 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ваша Бриташа в Америке»

В 1 сезоне сериала «Ваша Бриташа в Америке» британские комики безобидно (и не очень) высмеивают проблемы и пороки современного американского общества. Рассказчиком является известный актер, юморист и писатель Том Бейкер, а всех персонажей играют его коллеги Мэтт Лукас и Дэвид Уоллиамс. В каждой серии представлено несколько не связанных между собой скетчей на тему США, а также британо-американского взаимодействия. Разница менталитетов, особенности логики, политические и коммерческие промахи, сексуальные меньшинства и даже бургеры из «Макдоналдс» – всему этому есть место в сериале.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ваша Бриташа в Америке» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2008
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2008
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2008
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2008
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 октября 2008
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 ноября 2008
График выхода всех сериалов
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