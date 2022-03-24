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Один идеальный кадр 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Один идеальный кадр
Киноафиша Сериалы Один идеальный кадр Сезоны Сезон 1

One Perfect Shot 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Один идеальный кадр»

В 1 сезоне сериала «Один идеальный кадр» Ава ДюВерней берет интервью у шести известных кинорежиссеров. Каждый из мэтров современного кинематографа рассказывает не только о своем лучшем фильме, но и о лучшем кадре из этого фильма, по которому его теперь идентифицируют миллионы зрителей во всем мире. Пэтти Дженкинс считает своим главным шедевром кадр с Чудо-женщиной, идущей по разгромленной планете. Аарона Соркина узнают по сцене общественных беспорядков из фильма «Суд над чикагской семеркой». А Майкл Манн дает урок мастерства на примере фильма «Схватка». Выясняется, что для рождения некоторых кадров требуется целая жизнь.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Один идеальный кадр» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пэтти Дженкинс Patty Jenkins
Сезон 1 Серия 1
24 марта 2022
Аарон Соркин Aaron Sorkin
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2022
Кейси Леммонс Kasi Lemmons
Сезон 1 Серия 3
24 марта 2022
Джон Чу Jon M. Chu
Сезон 1 Серия 4
24 марта 2022
Малкольм Д. Ли Malcolm D. Lee
Сезон 1 Серия 5
24 марта 2022
Майкл Манн Michael Mann
Сезон 1 Серия 6
24 марта 2022
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