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Незабытая 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Незабытая
Киноафиша Сериалы Незабытая Сезоны Сезон 1

Незабытая 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Незабытая»

В 1 сезоне сериала «Незабытая» молодая женщина очнулась в незнакомом месте, напоминающем мотель. У нее повреждена голова, она абсолютно не может вспомнить ничего, что связано с ее прошлой жизнью. Не знает героиня и как оказалась здесь. Спустя некоторое время оказывается, что ее зовут Анна. Все думали, что она давно погибла в страшной автомобильной аварии. Супругом Анны является влиятельный политик Михаил Разумовский. У него уже есть другая невеста. Помимо этого, он злится на бывшую супругу, поскольку 2 года назад она бросила их ребенка и сбежала к любовнику. Остальные родственники тоже не в восторге от появления Анны.

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Незабытая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 декабря 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 декабря 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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