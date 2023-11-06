В 1 сезоне сериала «Витязи» действие происходит в Средние века на Руси. Витязи путешествуют по глухим лесам, населенным разбойниками, магами-язычниками и наемными преступниками, оказываются в западне болот, проходят пещеры и каменоломни. Они также посещают шумные и красочные ярмарки с купцами и, конечно, прибывают в Великий Новгород. Главная миссия витязей – спасти именитого князя. Мудрый воевода Белогор, привлекательный и нагловатый витязь Агафон и нелюдимый отшельник Варун проходят через множество испытаний. Герои очень разные, но каждым из них движут благородные и честолюбивые мотивы.