Vityazi season 1 watch online

Vityazi season 1 poster
Vityazi 16+
Title Сезон 1
Season premiere 6 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Vityazi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Витязи» действие происходит в Средние века на Руси. Витязи путешествуют по глухим лесам, населенным разбойниками, магами-язычниками и наемными преступниками, оказываются в западне болот, проходят пещеры и каменоломни. Они также посещают шумные и красочные ярмарки с купцами и, конечно, прибывают в Великий Новгород. Главная миссия витязей – спасти именитого князя. Мудрый воевода Белогор, привлекательный и нагловатый витязь Агафон и нелюдимый отшельник Варун проходят через множество испытаний. Герои очень разные, но каждым из них движут благородные и честолюбивые мотивы.

"Vityazi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
6 November 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 November 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
6 November 2023
