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Абрек 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Абрек
Киноафиша Сериалы Абрек Сезоны Сезон 1

Абрек 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Абрек»

В 1 сезоне сериала «Абрек» события разворачиваются в 2001 году, во времена восстановления Грозного. Мальчишка Халид во время игр в горах находит маленького волка и приручает его. Когда дикий зверь, получивший кличку Абрек, подрастает, он превращается в крепкого и мощного хищника. Его ждет непростая судьба. После того как Халид отдает волка за уплату семейного долга, он попадает на безжалостные собачьи бои, после чего по воле случая достается русскому саперу-кинологу Володе. Так Абрек попадает в российскую столицу. Дружбе человека и дикого животного предстоит выдержать немало испытаний. 

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Абрек» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 ноября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
25 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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