Абрек 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 10 minutes
В 1 сезоне сериала «Абрек» события разворачиваются в 2001 году, во времена восстановления Грозного. Мальчишка Халид во время игр в горах находит маленького волка и приручает его. Когда дикий зверь, получивший кличку Абрек, подрастает, он превращается в крепкого и мощного хищника. Его ждет непростая судьба. После того как Халид отдает волка за уплату семейного долга, он попадает на безжалостные собачьи бои, после чего по воле случая достается русскому саперу-кинологу Володе. Так Абрек попадает в российскую столицу. Дружбе человека и дикого животного предстоит выдержать немало испытаний. 

6.7
Rate 12 votes
6.7 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
25 November 2023
