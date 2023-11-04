В 1 сезоне сериала «Абрек» события разворачиваются в 2001 году, во времена восстановления Грозного. Мальчишка Халид во время игр в горах находит маленького волка и приручает его. Когда дикий зверь, получивший кличку Абрек, подрастает, он превращается в крепкого и мощного хищника. Его ждет непростая судьба. После того как Халид отдает волка за уплату семейного долга, он попадает на безжалостные собачьи бои, после чего по воле случая достается русскому саперу-кинологу Володе. Так Абрек попадает в российскую столицу. Дружбе человека и дикого животного предстоит выдержать немало испытаний.