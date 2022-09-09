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Отважные 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отважные
Киноафиша Сериалы Отважные Сезоны Сезон 1

Gutsy 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отважные»

В 1 сезоне сериала «Отважные» зрители познакомятся с историями нескольких великих женщин, так или иначе изменивших ход истории в своей стране или даже во всем мире. Эти бесстрашные героини продвигали науку, боролись за равенство полов и национальностей, защищали права меньшинств и писали великие книги. Среди персонажей сериала – пакистанская просветительница и борец за права женщин Малала Юсуфзай, защитница чернокожих американцев Харриет Табман, сторонница равных прав для ЛГБТ Эдит Винздор, писательница из Нигерии Чимаманда Нгози Адичи, а также ученая-историк Мэри Риттер Бирд.

Рейтинг сериала

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4.3 IMDb
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Список серий сериала Отважные График выхода всех сериалов
Сезон 1
Отважные женщины смеются последними Gutsy Women Have the Last Laugh
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2022
Отважные женщины против ненависти Gutsy Women Refuse Hate
Сезон 1 Серия 2
9 сентября 2022
Gutsy Women Seek Justice
Сезон 1 Серия 3
9 сентября 2022
Отважные женщины – мятежные сердца Gutsy Women Seek Justice
Сезон 1 Серия 4
9 сентября 2022
Отважные женщины – силы природы Gutsy Women Are Forces of Nature
Сезон 1 Серия 5
9 сентября 2022
Отважные женщины выходят вперед Gutsy Women Step Up
Сезон 1 Серия 6
9 сентября 2022
Отважные женщины совершают прыжок Gutsy Women Step Up
Сезон 1 Серия 7
9 сентября 2022
Отважные женщины – это компания матерей Gutsy Women Are a Bunch of Mothers
Сезон 1 Серия 8
9 сентября 2022
Отважные женщины ищут правосудия Gutsy Women Seek Justice
Сезон 3 Серия 3
9 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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