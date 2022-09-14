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Между миром и мной 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Между миром и мной
Киноафиша Сериалы Между миром и мной Сезоны Сезон 1

Dünyayla Benim Aramda
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Между миром и мной»

В 1 сезоне сериала «Между миром и мной» молодая и привлекательная девушка Илькин довольна своей жизнью и отношениями. Она работает редактором популярного женского журнала и встречается с очаровательным парнем Толгу. Вот только у нее есть сомнения: действительно ли мужчина верен ей и стоит ли ей выходить за него замуж? Вместе со своей лучшей подругой Синем девушка придумывает опасную и рискованную игру – испытание для своего избранника, чтобы подтвердить или опровергнуть неприятные догадки. Сама Синем тем временем страдает из-за личной драмы. Кроме того, ситуация осложняется, когда в жизни Илькин появляется загадочный Кенан.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Между миром и мной График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 октября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 октября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 октября 2022
График выхода всех сериалов
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