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Сожженные девочки 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сожженные девочки
Киноафиша Сериалы Сожженные девочки Сезоны Сезон 1

The Burning Girls
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сожженные девочки»

В 1 сезоне сериала «Сожженные девочки» в Чапел-Крофт всегда происходили зловещие и загадочные события. Несколько столетий назад протестантские мученики, в том числе две очаровательные девушки, были преданы огню. Тридцать лет назад здесь пропали без следа две несовершеннолетние девочки. А несколько недель назад в церкви нашли повешенным викария местного прихода. Джек Брукс, которая самостоятельно воспитывает дочь-подростка Фло, прибывает в деревню, чтобы обрести покой. Но вместо этого Джек обнаруживает, что деревня кишит заговорами и тайнами, а раскрытие правды может быть смертельно опасным. Здесь каждому есть что скрывать.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сожженные девочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Один One
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2023
Два Two
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2023
Три Three
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2023
Четыре Four
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2023
Пять Five
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2023
Шесть Six
Сезон 1 Серия 6
19 октября 2023
График выхода всех сериалов
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