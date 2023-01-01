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Оливье и роботы 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Оливье и роботы
Киноафиша Сериалы Оливье и роботы Сезоны Сезон 1

Оливье и роботы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Оливье и роботы»

В 1 сезоне сериала «Оливье и роботы» события разворачиваются в России в недалеком будущем. Технологии и научные разработки не только становятся неотъемлемой частью человеческой жизни, но и постепенно смещают с привычных ролей самих людей. Речь уже идет далеко не только о рабочих местах, но и о регламентированных законами правах и обязанностях. Герои каждого эпизода сериала – обычные люди, пытающиеся решить самые обычные проблемы… обычные для своего времени, конечно! Мужчина притворяется домашним роботом, чтобы пожить в богатом доме. А хозяин, случайно сломавший свою кофемашину, отвечает за ее «смерть» в суде.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Оливье и роботы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 января 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 января 2023
График выхода всех сериалов
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