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Ангелы района 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ангелы района
Киноафиша Сериалы Ангелы района Сезоны Сезон 1

Angely rajona 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Ангелы района»

В 1 сезоне сериала «Ангелы района» события развиваются в тихом спальном районе Нижнего Новгорода. Здесь живет самое обычное, на первый взгляд, семейство. Вот только призвание у всех его членов необычное – хранить мир, здоровье и покой во всех окрестностях. Дело в том, что Алена Шаталова руководит районной управляющей компанией, решая все проблемы жителей: от подачи горячей воды до уборки дворов. Ее муж Михаил – врач в местной поликлинике, который ежедневно консультирует и лечит десятки людей. А сын Артем служит участковым полицейским и борется с преступностью. Вот только за работой они порой забывают о собственных проблемах.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ангелы района» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 марта 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 марта 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 марта 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 марта 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 марта 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 марта 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 марта 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
5 марта 2024
График выхода всех сериалов
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