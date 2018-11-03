В 1 сезоне сериала «Неродная» Женя Мухина выходит из тюрьмы и понимает, что у нее нет больше крыши над головой. Квартира продана, мать угодила в психиатрическую клинику, а сводная сестра Ира не хочет даже видеть уголовницу. Супруг Ирины Александр, разжалобившись, разрешает несчастной девушке остаться у них в доме, несмотря на протесты благоверной. Оказавшись на воле, героиня не собирается начинать новую жизнь, пока не узнает всю правду о том, что случилось. Женю интересует, кто ответственен за гибель ее близкой подруги Яны, а также почему она провела все это время за решеткой. Мухина приступает к собственному расследованию…