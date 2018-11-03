Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nerodnaya 2018, season 1

Nerodnaya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nerodnaya Seasons Season 1
Неродная 12+
Title Сезон 1
Season premiere 3 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Nerodnaya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Неродная» Женя Мухина выходит из тюрьмы и понимает, что у нее нет больше крыши над головой. Квартира продана, мать угодила в психиатрическую клинику, а сводная сестра Ира не хочет даже видеть уголовницу. Супруг Ирины Александр, разжалобившись, разрешает несчастной девушке остаться у них в доме, несмотря на протесты благоверной. Оказавшись на воле, героиня не собирается начинать новую жизнь, пока не узнает всю правду о том, что случилось. Женю интересует, кто ответственен за гибель ее близкой подруги Яны, а также почему она провела все это время за решеткой. Мухина приступает к собственному расследованию…

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Nerodnaya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 November 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 November 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 November 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 November 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more