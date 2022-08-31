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Семейные секреты 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Семейные секреты
Киноафиша Сериалы Семейные секреты Сезоны Сезон 1

Gry rodzinne 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Семейные секреты»

В 1 сезоне сериала «Семейные секреты» близится свадебное торжество. Студентка медицинского университета Каска готовится выйти замуж за богатого пластического хирурга Яна. Тем временем члены обеих семей понимают, что молодоженов связывают только тайны и ложь. Все, что тщательно скрывали друг от друга герои, будет выставлено на всеобщее обозрение прямо во время свадебной церемонии. С тех пор жизнь всех действующих лиц навсегда изменится. Герои осознают, что все тайное рано или поздно становится явным, а также столкнутся с последствиями своих поступков и необходимостью принимать серьезные решения.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Семейные секреты График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 августа 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 августа 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 августа 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 августа 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
31 августа 2022
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 августа 2022
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 августа 2022
График выхода всех сериалов
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