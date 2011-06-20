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Крепость 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Крепость
Киноафиша Сериалы Крепость Сезоны Сезон 1

Крепость 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Крепость»

В 1 сезоне сериала «Крепость» ветеран Александр Акимов, которому по счастливой случайности удалось уцелеть после обороны Брестской крепости, погрузился в воспоминания о последнем мирном дне в гарнизоне, когда ничто не указывало на скорую трагедию. Лишь один офицер, майор Гаврилов, подозревал, что вскоре грянет война. Армия Гитлера неожиданно нанесла сокрушительный удар, и Гаврилов стал одним из немногих, кто сумел оказать сопротивление неприятелю. Майор Гаврилов, лейтенант Кижеватов и Фомин находятся в разных частях Брестской крепости и ценой колоссальных усилий сдерживают наступающих нацистских захватчиков.

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Список серий 1-го сезона сериала «Крепость» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 cерия
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2011
2 серия
Сезон 1 Серия 2
21 июня 2011
3 серия
Сезон 1 Серия 3
22 июня 2011
4 серия
Сезон 1 Серия 4
23 июня 2011
График выхода всех сериалов
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