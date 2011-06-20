В 1 сезоне сериала «Крепость» ветеран Александр Акимов, которому по счастливой случайности удалось уцелеть после обороны Брестской крепости, погрузился в воспоминания о последнем мирном дне в гарнизоне, когда ничто не указывало на скорую трагедию. Лишь один офицер, майор Гаврилов, подозревал, что вскоре грянет война. Армия Гитлера неожиданно нанесла сокрушительный удар, и Гаврилов стал одним из немногих, кто сумел оказать сопротивление неприятелю. Майор Гаврилов, лейтенант Кижеватов и Фомин находятся в разных частях Брестской крепости и ценой колоссальных усилий сдерживают наступающих нацистских захватчиков.