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Русский перевод 2007, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Русский перевод
Киноафиша Сериалы Русский перевод Сезоны Сезон 1

Русский перевод 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 октября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Русский перевод»

В 1 сезоне сериала «Русский перевод» действие происходит в 1985 году. Молодой переводчик Андрей Обнорский заканчивает вуз и попадает на практику в Республику Йемен, где советские специалисты обучают йеменскую армию. В это время накаляется атмосфера между южанами и северянами некогда единого государства. Андрей оказывается участником боевых действиях и свидетелем переворота в Адене, невольно становится фигурантом дела, связанного с исчезновением партии оружия, которое власти СССР отправили в Палестину транзитом через Йемен. Здесь же, в знойной стране, Андрей обрел преданного товарища и повстречал настоящую любовь.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Русский перевод» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 октября 2007
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 октября 2007
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2007
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 октября 2007
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2007
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 октября 2007
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 октября 2007
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 октября 2007
График выхода всех сериалов
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