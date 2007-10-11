В 1 сезоне сериала «Русский перевод» действие происходит в 1985 году. Молодой переводчик Андрей Обнорский заканчивает вуз и попадает на практику в Республику Йемен, где советские специалисты обучают йеменскую армию. В это время накаляется атмосфера между южанами и северянами некогда единого государства. Андрей оказывается участником боевых действиях и свидетелем переворота в Адене, невольно становится фигурантом дела, связанного с исчезновением партии оружия, которое власти СССР отправили в Палестину транзитом через Йемен. Здесь же, в знойной стране, Андрей обрел преданного товарища и повстречал настоящую любовь.