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Улыбка пересмешника 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Улыбка пересмешника
Киноафиша Сериалы Улыбка пересмешника Сезоны Сезон 1

Улыбка пересмешника 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Улыбка пересмешника»

В 1 сезоне сериала «Улыбка пересмешника» Виктория Кравцова родилась в небольшом южном городке и рано лишилась родителей. О девушке заботилась бабушка, но ее пенсии еле-еле хватало, чтобы сводить концы с концами. Вика понимает, что должна реализовать свою цель во что бы то ни стало – стать студенткой педагогического вуза. В это время в городке организовывается конкурс красоты с большим финансовым призом. Вика решает испытать удачу и неожиданно занимает первое место. На девушку сразу обращают внимание множество мужчин. Среди них – успешный столичный предприниматель Кирилл Кручинин...

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Улыбка пересмешника» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 ноября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 ноября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 ноября 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 ноября 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 ноября 2014
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
10 ноября 2014
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
10 ноября 2014
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
11 ноября 2014
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
11 ноября 2014
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
12 ноября 2014
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
12 ноября 2014
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
13 ноября 2014
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
13 ноября 2014
График выхода всех сериалов
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