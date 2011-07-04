Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Хиромант 2 2007 - 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хиромант 2
Киноафиша Сериалы Хиромант 2 Сезоны Сезон 1

Хиромант 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хиромант 2»

В 1 сезоне сериала «Хиромант 2» Сергей Рябинин оказывается за решеткой после смерти Стогова. Следуя тем предостережениям, о которых сказали ему брахманы, Сергей отказывается от встреч с супругой Екатериной. Незадолго до гибели Стогов отдал управление своим заводом в руки приятеля Кулика, чем спровоцировал ненависть со стороны наследника гендиректора Белкина. Гибель губернатора может прояснить ситуацию либо, напротив, смешать карты. Белкин устраивает проверки на заводе, оказывая влияние на своего потенциального тестя – нового губернатора. Кулик хочет вернуть влияние, но у него ничего не выходит.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Хиромант 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 июля 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 июля 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 июля 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 июля 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 июля 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 июля 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 июля 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 июля 2011
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 июля 2011
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 июля 2011
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
14 июля 2011
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
14 июля 2011
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше