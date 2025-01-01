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Слепой 2 2005, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Слепой 2
Киноафиша Сериалы Слепой 2 Сезоны Сезон 1

Слепой 2 16+
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Слепой 2»

В 1 сезоне сериала «Слепой 2» бывший сотрудник КГБ Глеб Северов пытается привыкнуть к современной России. После выхода из продолжительной комы он уже успел спасти несколько жизней и остановить коррупционный заговор. Но понять жестокие законы нового государственного строя, где каждый сражается сам за себя, герой не в силах. Когда он узнает об исчезновении научной экспедиции в сибирской тайге, он в числе первых вызывается отправиться на поиски. Но теперь ему предстоят испытания и опасности пострашнее, чем кучка нечестных чиновников.

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Слепой 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
След тигра. Часть 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
След тигра. Часть 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Бриллиант для слепого. Часть 1
Сезон 1 Серия 3
TBA
Бриллиант для слепого. Часть 2
Сезон 1 Серия 4
TBA
Ангел №5. Часть 1
Сезон 1 Серия 5
TBA
Ангел №5. Часть 2
Сезон 1 Серия 6
TBA
Русская сталь. Часть 1
Сезон 1 Серия 7
TBA
Русская сталь. Часть 2
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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