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Курсанты 2005, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Курсанты
Киноафиша Сериалы Курсанты Сезоны Сезон 1

Курсанты 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Курсанты»

В 1 сезоне сериала «Курсанты» действие разворачивается в разгар Великой Отечественной войны. В феврале 1942 года в одно из тыловых военных училищ Советского Союза поступают новобранцы – совсем юные парни, которым вскоре предстоит стать солдатами и отправиться на фронт. Ребята верят, что у каждого из них будет важная для страны и героическая судьба, не зная, что многим придется стать лишь «пушечным мясом» на пути врага. Однако свои последние месяцы они доживают, вдыхая полной грудью. Им нужно успеть познать любовь, дружбу и счастье, прежде чем бесстрашно отправиться навстречу своей судьбе.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Курсанты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 января 2005
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 января 2005
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 января 2005
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 января 2005
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 января 2005
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 января 2005
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 января 2005
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 января 2005
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 января 2005
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
13 января 2005
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
14 января 2005
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
14 января 2005
График выхода всех сериалов
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