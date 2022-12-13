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Анна и тайна ночи 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Анна и тайна ночи
Киноафиша Сериалы Анна и тайна ночи Сезоны Сезон 1

Анна и тайна ночи 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Анна и тайна ночи»

В 1 сезоне сериала «Анна и тайна ночи» после того, как бабушка Анны Штольман умерла, ей больше нечего делать в родном городке Затонске. Героиня планирует отправиться назад в Москву, но судьба вносит коррективы в планы молодой женщины. Самые значительные и невероятные события случаются ночью, и Анна снова в этом убедится. Сначала при загадочных обстоятельствах погибает главврач Затонской больницы, после этого в доме с недоброй славой обнаруживается мертвое тело молодой женщины. Анна погружается в расследование и снова сталкивается с «сосланным» в провинцию таинственным следователем Сумароковым.

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Список серий 1-го сезона сериала «Анна и тайна ночи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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