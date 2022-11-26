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Загадка Пифагора 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Загадка Пифагора
Киноафиша Сериалы Загадка Пифагора Сезоны Сезон 1

Загадка Пифагора 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Загадка Пифагора»

В 1 сезоне сериала «Загадка Пифагора» в центре событий оказывается Ольга Барковская, которая без труда может распутать любое даже самое сложное преступление. На этот раз ей предстоит найти человека, ответственного за убийство известного ученого-математика Лунгина. После того как он выболтал свои секреты студентам кружка Барковской, его нашли мертвым в номере отеля. Кто-то похитил из его тайника бесценный бриллиант. Круг подозреваемых сужается до четырех студентов – трех парней и девушки. Против каждого из них есть некоторые улики. Но Ольга с помощью математического анализа находит настоящего убийцу!

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Список серий 1-го сезона сериала «Загадка Пифагора» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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