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Судьба по книге перемен 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Судьба по книге перемен
Киноафиша Сериалы Судьба по книге перемен Сезоны Сезон 1

Судьба по книге перемен 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Судьба по книге перемен»

В 1 сезоне сериала «Судьба по книге перемен» известная писательница Маня Поливанова едет в Северную столицу, чтобы на некоторое время подменить помощницу своей тети-экстрасенса Эмилии. Ее тетка пользуется популярностью в Питере, и от клиентов у нее нет отбоя. В тот день к ней на сеанс пожаловала мать с больной дочерью, загадочный мужчина с оружием в кармане, популярная блогерша, женщина, которая хочет снять венец безбрачия и выйти замуж, богач из Америки и бизнес-леди. Но больше всего внимание Маши привлек молодой человек в униформе. Он принес в дом к Эмилии весьма подозрительную посылку…

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Список серий 1-го сезона сериала «Судьба по книге перемен» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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