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Призрак на двоих 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Призрак на двоих
Киноафиша Сериалы Призрак на двоих Сезоны Сезон 1

Призрак на двоих 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Призрак на двоих»

В 1 сезоне сериала «Призрак на двоих» молодая и красивая девушка Вера выходит замуж за любимого мужчину. Денис клянется ей в вечной верности и даже уходит ради нее из своей прошлой семьи. Погрузившись в отношения с головой, героиня перестает общаться с подругами, бросает работу и университет и посвящает всю себя избраннику. Но очень скоро Денису надоедает такая жизнь, и он поступает с Верой точно так же, как и со своей предыдущей женой Аней. Не зная, к кому обратиться за поддержкой, девушка решает познакомиться с бывшей соперницей. Выясняется, что та стала инвалидом и тоже нуждается в помощи. Женщины начинают дружить против общего бывшего.

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Список серий 1-го сезона сериала «Призрак на двоих» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2016
График выхода всех сериалов
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