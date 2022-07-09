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Лекари душ 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лекари душ
Киноафиша Сериалы Лекари душ Сезоны Сезон 1

Лекари душ 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лекари душ»

В 1 сезоне сериала «Лекари душ» в центре событий оказывается талантливый и опытный хирург-травматолог Олег Романов. После неприятного случая на работе ему приходится временно покинуть свой пост и найти пристанище в ветеринарной клинике. Сперва мужчину раздражает, что вместо серьезных операций он должен кастрировать котов и сращивать сломанные лапы собакам. Но всего несколько недель в таком пушисто-хвостатом окружении делают из него совсем другого человека. Теперь он с радостью спешит на смену и не смыкает глаз ночами над своими пациентами. Но есть у такой любви к животным и еще одна причина: Олег влюбился в ветеринара Алину.

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Список серий 1-го сезона сериала «Лекари душ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 июля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 июля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 июля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 июля 2022
График выхода всех сериалов
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